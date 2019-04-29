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BISTEP programı ikinci mezunlarını verdi

İstanbul, 29 Nisan () – Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle şirketlerin kurumsal dönüşümlerine destek olma amacıyla oluşturulan BISTEP Programı 13 üst düzey yöneticiden oluşan ikinci mezunlarını verdi. Programda, türkiye’nin...

BISTEP programı ikinci mezunlarını verdi

İstanbul, 29 Nisan () – Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle şirketlerin kurumsal dönüşümlerine destek olma amacıyla oluşturulan BISTEP Programı 13 üst düzey yöneticiden oluşan ikinci mezunlarını verdi.
Programda, türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen üst düzey yöneticilere stratejik düşünme, kurumsal yönetişim, dijitalleşme, finans, hukuk, global ekonomi, inovasyon, dönüşüm ve liderlik gibi konularında seminerler verildi ve sermaye piyasalarının tanıtımına yönelik eğitimlerde Borsa İstanbul temsilcileri ile aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları ve hukuk firmalarından oluşan program ortakları katılımcı şirketlere sermaye piyasaları yoluyla finansman konusunda detaylı bilgi verildi.
Programa katılan yöneticiler 4 aylık 108 saat süren eğitim sonunda sertifikalrını almaya hak kazandılar.
Yeni BISTEP Programı’nın sonbahar döneminde başlatılması planlandığı açıklandı.

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