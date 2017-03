BİST'te Eşitlik için Borsa Gongunun Çalınması etkinliği

İstanbul, 7 Mart () – Borsa İstanbul’da 8 Mart Kadınlar günü nedeniyle “Eşitlik için Borsa Gongunun Çalınması” (Ring the Bell for Equality) adı altında düzenlenen etkinliklere katılım amacıyla gong kadınlar için çalacak.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada 8 Mart 2017 tarihinde (yarın) Borsa İstanbul ev sahipliğinde, UN Global Compact, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges-WFE), Borsa Yatırım Fonlarındaki Kadınlar Platformu (Women in ETFs), Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (Sustainable Stock Exchanges Initiative-SSE) ve Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC’nin (Uluslararası Finans Kurumu) katılımı ile iş dünyasını toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye ve kadınların ekonomik hayatta güçlenmesini desteklemeye çağırmak amacıyla bir gong töreni düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, 2015’ten beri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, Mart ayının ilk haftası dünya borsalarının açılış veya kapanış gong törenlerinde “Eşitlik için Borsa Gongunun Çalınması” (Ring the Bell for Equality) adı altında düzenlenen etkinliklere bu sene Borsa İstanbul’un da yine aralarında bulunduğu, Avustralya’dan Toronto’ya, Londra’dan Hong Kong’a kadar 40’tan fazla borsanın ev sahipliği yapacağına değinildi. Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın ev sahibi olarak hazır bulunacağı törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjörg Solrun Gísladóttir, IFC Türkiye Direktörü Aisha Williams, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ve SUTEKS Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles - WEPs) İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger’in katılacağı ve birer konuşma yapacağı belirtildi.