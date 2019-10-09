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BIST 100 Eylül ayının en çok kazandıran yatırım aracı

Yatırım araçlarında Eylül'de en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3.02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Türkiye...

EKONOMİ 09.10.2019, 11:48
BIST 100 Eylül ayının en çok kazandıran yatırım aracı
Yatırım araçlarında Eylül'de en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3.02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Eylül'de aylık bazda;
- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3.04, külçe altın yüzde 1.98, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.06, dolar yüzde 1.00 ve euro yüzde 0.01 yatırımcısına kazandırdı.
- TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 2.16, külçe altın yüzde 1.11, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.20 ve dolar yüzde 0.14 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 0.84 yatırımcısına kaybettirdi.
Üç aylık değerlendirmede;
DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.36 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken;
Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.24 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre;
külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15.93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.05 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.
BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.69, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.25 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde;
DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36.99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28.46 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.04, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22.21 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. (Grafik)

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