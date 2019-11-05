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Bisam: Dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmesi 2,050 liraya çıktı

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 2.0 arttığı Ekim’de, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gereken harcama Eylül ayındaki 2,013 liradan 2,050 liraya yükseldi. Bisam...

EKONOMİ 05.11.2019, 13:05
Bisam: Dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmesi 2,050 liraya çıktı
Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 2.0 arttığı Ekim’de, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gereken harcama Eylül ayındaki 2,013 liradan 2,050 liraya yükseldi.
Bisam verilerine göre, Ekim’de yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 17.58 lira olurken, yetişkin bir erkek için 18.19 lira, 10-18 yaş arası bir çocuk için 19.59, 4-6 yaş arası bir çocuğun için 12.98 lira oldu.
Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmek için yapması gereken aylık gıda harcaması 2,050 lira olurken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 7,092 liraya yükseldi.
Araştırma sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar;
- peynir, çökelek vb. ürünler 16.97 lira,
- sebze ve meyve 9.12 lira,
- et, tavuk ve balık 13.99 lira,
- süt ve yoğurt 8.29 lira,
-Sebze ve meyve 9.18 lira,
- ekmek 4.55 lira,
- katı yağ 3.66 lira,
- sıvı yağ 1.32 lira,
- yumurta 0.81 lira,
- şeker, bal, reçel ve pekmez 2.76 lira oldu.
Bisam’ın açıklamasında, “Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36.9 ile en yüksek paya sahip. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.8 ile ikinci sırada. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 13.4 oldu” denildi.
Bisam ayrıca, “Açlık sınırı 2003 yılı Ekim ayında 437 lira idi. Buna göre 16 yılda açlık sınırındaki artış yaklaşık 4.6 kat oldu. Aynı dönemde resmi enflasyondaki artış ise 4.25 kat oldu.” denildi.
Araştırmada, BİSAM tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı’nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen BİSAM beslenme kalıbı dikkate alınmıştır. Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tutarı tespit edilmektedir. Ağustos 2019 dönemi öncesinde madde grup ağırlıkları basit ortalama üzerinden hesaplanırken, bu dönem ile birlikte her madde grubu kendi içinde ağırlıklandırılmış ve dikkate alınan madde sayısı artırılmıştır.
TÜİK verileri dikkate alınarak yapılan hesaplamada esas alınan kalori miktarları, 4-6 yaş çocuk için 1963 kalori, 15-18 yaş çocuk için 3244 kalori, yetişkin bir kadın için 2658 ve yetişkin bir erkek için 2953 kalori olarak hesaplandı. (Grafik&Tablo)

 

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