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BİSAM: Açlık sınırı Ocak’ta yüzde 0.35 yükseldi

İstanbul, 6 Şubat () – Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.06 arttığı Ocak ayında, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı yüzde 0.35 artışla 1,957 liraya yükseldi. Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre,...

BİSAM: Açlık sınırı Ocak’ta yüzde 0.35 yükseldi

İstanbul, 6 Şubat () – Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.06 arttığı Ocak ayında, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı yüzde 0.35 artışla 1,957 liraya yükseldi.
Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, Ocak ayında sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 16.96 lira olurken, yetişkin bir erkek için 17.48 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 18.27 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 12.5 lira oldu.
BİSAM verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1,957 lira olarak hesaplanırken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 bin 768 lirayı buldu.
Araştırma sonuçlarına göre, sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar;
- peynir, çökelek vb. ürünler 16.18 lira,
- et, tavuk ve balık 13.75 lira,
- süt ve yoğurt 7.57 lira,
- ekmek 4.0 lira,
- katı yağ 2.38 lira,
- sıvı yağ 1.25 lira.
- sebze ve meyve 13.75 lira,
- yumurta 1.14 lira,
- şeker, bal, reçel ve pekmez 2.07 lira olarak belirlendi.
BİSAM’ın açıklamasında, “Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36.4 ile en yüksek paya sahip. Bir önceki aya göre süt ve süt ürünlerinin payı 3.9 puan azaldı. Buna karşın sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı, söz konusu ürünlerdeki yüksek fiyat artışı nedeniyle, yüzde 14.8’den yüzde 21.1’e yükseldi. Zorunlu harcama sepetinde meyve sebze için yapılması gereken minimum harcama tutarı yıllık bazda ise 6.45 liradan 13.75 liraya çıktı. Buna göre yıllık bazda meyve ve sebze için yapılması zorunlu minimum harcama tutarı yüzde 113 arttı” denildi. (Grafik&Tablo)

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