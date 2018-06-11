Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

İstanbul, 11 Haziran () - Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama Mayıs ayında günlük 56.21 liraya, aylık 1,686 liraya yükseldi. Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM)...

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

İstanbul, 11 Haziran () - Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama Mayıs ayında günlük 56.21 liraya, aylık 1,686 liraya yükseldi.
Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 56.21 lira, aylık 1,686 liralık harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 14.39, yetişkin bir erkeğin 14.87, 10-18 yaş arası bir çocuğun 16.05, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 11.05 lira.
Araştırmaya göre çeşitli gruplar için yapılması gereken harcama miktarları ise;
- Süt ve yoğurt 7.25 lira,
- ekmek 3.60 lira,
- katı yağ 2.35 lira,
- sıvı yağ 1.25 lira,
- sebze ve meyve 6.49 lira,
- yumurta 0.86 lira ve
- şeker 0.63 lira oldu.
Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 432 lira olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 446 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 479 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 329 lira oldu. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1,686 lirayı buldu.
Aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 5 bin 833 liraya yükseldi. BİSAM verilerine göre, 2017 yılının aynı ayına göre yoksulluk sınırı 765 lira, açlık sınırı 221 lira arttı.
Her ayın ilk haftasında BİSAM tarafından yayınlanan açlık ve yoksulluk sınırı verileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksinin açıklanmasını takiben, BİSAM tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı “Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı”nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek hesaplanıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325