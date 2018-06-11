BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

İstanbul, 11 Haziran () - Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama Mayıs ayında günlük 56.21 liraya, aylık 1,686 liraya yükseldi.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 56.21 lira, aylık 1,686 liralık harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 14.39, yetişkin bir erkeğin 14.87, 10-18 yaş arası bir çocuğun 16.05, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 11.05 lira.

Araştırmaya göre çeşitli gruplar için yapılması gereken harcama miktarları ise;

- Süt ve yoğurt 7.25 lira,

- ekmek 3.60 lira,

- katı yağ 2.35 lira,

- sıvı yağ 1.25 lira,

- sebze ve meyve 6.49 lira,

- yumurta 0.86 lira ve

- şeker 0.63 lira oldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 432 lira olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 446 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 479 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 329 lira oldu. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1,686 lirayı buldu.

Aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 5 bin 833 liraya yükseldi. BİSAM verilerine göre, 2017 yılının aynı ayına göre yoksulluk sınırı 765 lira, açlık sınırı 221 lira arttı.

Her ayın ilk haftasında BİSAM tarafından yayınlanan açlık ve yoksulluk sınırı verileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksinin açıklanmasını takiben, BİSAM tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı “Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı”nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek hesaplanıyor.