BIS: Kripto para birimleri parasal sistemde hizmet veremez

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Haziran () – Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), kayıt dışı kripto para birimlerinin parasal sistemin temeli olarak hizmet veremeyeceği uyarısında bulundu.

BIS yayınladığı yıllık ekonomi raporunda kripto para birimlerinin belirli niş alanlarında verimliliği arttırabileceğini belirtirken, merkez bankalarının piyasaya süreceği olası kripto para birimlerinin işe yarabileceğini fakat piyasadaki yasal olmayan kripto para birimlerinin temel para sistemi için uygun olmadığını vurguladı.

Raporda BIS, işlemlerin merkezi olmayan bir fikir birliği yoluyla onaylandığı sistemin piyasadaki güveni kıracağı uyarısında bulunurken, kırılan güvenin bireysel işlemlerde aksamalara neden olacağının, bu sebeple de söz konusu para biriminin değer kaybedebileceğinin altını çizdi.

Güven dışında kripto para birimlerinin aşırı enerji tüketimine dikkat çekilen raporda, söz konusu birimlerin enerji kullanımları sebebiyle artan işlem sayısıyla değerde dalgalanmayla karşılaşabilecekleri belirtildi.

Alışılmış ödeme sistemlerinde, ödemenin merkez bankası kayıtlarına ulaşmasının ardından kesinleştiği, fakat dağıtılmış defter teknolojisi sebebiyle kripto para birimleri ödemelerinde aynı kesinliğin sağlanamamasının güvenin kırılmasında rol oynayacağı vurgulanan raporda, “çatallanma” teknolojisine de dikkat çekildi.

Bazı kripto para birimi madencilerinin asıl hesap defterlerinin güncellenmiş versiyonları olarak tanımlanan çatallanma sisteminde, bazı defterlerin asıllarıyla işlem verirken diğerlerinin birden fazla defterde işlem hizmeti sunmasının sistemdeki güvene zarar vereceği uyarısında bulunuldu.