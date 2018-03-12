Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu
Bekarlığa veda partisi faciayla sonuçlandı
ABD'de helikopter ırmağa düştü: 2 ölü
Helikopter ırmağa düştü: 2 ölü

BIS: Çin bir bankacılık krizinin eşiğinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) raporunda, Çin’in "bir bankacılık krizi eşiğinde" olduğu uyarısı yapıldı. BIS'in Pazar günü açıklanan çeyrek dönem raporunda, "olası bir bankacılık...

BIS: Çin bir bankacılık krizinin eşiğinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) raporunda, Çin’in "bir bankacılık krizi eşiğinde" olduğu uyarısı yapıldı.
BIS'in Pazar günü açıklanan çeyrek dönem raporunda, "olası bir bankacılık krizinin erken işaretleri"ni bulmaya yönelik araştırma kapsamında, Çin’in bu yönde bir krizin eşiğinde olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.
Toplam kredilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranına bakılarak gerçekleştirilen araştırmada, Çin’in toplam borcunun belirlenen sınırı aştığı gerekçesiyle bir çökmenin eşiğinde olduğuna dikkat çekildi. Raporda, Çin’in ardından "Hong Kong ve Kanada ekonomilerinin de riskte olduğu" belirtilirken, bu iki ülkenin kriz riskinin artan emlak fiyatları olduğu vurgulandı.
Söz konusu üç ülkenin bankacılık krizinin eşiğinde olduğunu gösteren işaretlere rağmen, bu durumun ülkelerde ekonomik kriz oluşacağı anlamına gelmeyebileceği açıklanan BIS raporunda, şu uyarılara yer verildi:
“Göstergeler eski deneyimlere dayanmamakta ve önceki krizlerden bu yana meydana gelen daha kapsamlı kurumsal ve ekonomik değişiklikler göz önüne alınmıyor.
"Örneğin her ne kadar olağan güvenlik açıkları oluşturulmasını engellememiş olsa da makro ihtiyati tedbirlerin çok daha aktif bir şekilde kullanılmasının finansal sistemleri mali sıkıntıya karşı dayanıklılığını güçlendirmesi bekleniyordu."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314