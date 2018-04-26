BİRLEŞME VE SATINALMALAR – SS&C Technologies, DST Systems’i 5.4 milyar dolara alıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan () – Finansal hizmetler sektörüne teknoloji çözümleri sunan ABD merkezli SS&C Technologies Holding, teknoloji temelli veri işleme ve hizmet çözümleri şirketi DST Systems’i hisse başına 84 dolar – tamamı nakit – vererek satın alacak, bu da şirketin değerini 5.4 milyar dolar yapıyor.

Moody’s’e ait bir analitik şirketi olan Bureau Van Dijk tarafından hazırlanan birleşme ve satınalmalar raporuna göre Procter & Gamble ise ilaç devi Merck’in tüketici sağlığı birimini 4.209 milyar dolara bu yıl içinde satın alacağını açıkladı. Fakat satın alma işlemi halen otoritelerden onay almak zorunda. P&G bu satın almayı tüketici sağlığı birimini genişletmek amacıyla gerçekleştiriyor.

Raporda yer alan “Söylenti ve Fırsatlar” bölümünde ise henüz resmi olarak açıklanmamış satın alma ve birleşmelere dair bilgiler veriliyor.

Bu bölümdeki bilgilere göre Samsung Life, Samsung Electronics’teki hisselerinin bir kısmını 18.69 milyar dolara satmak için baskı altında. Rapora göre Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, Samsung Life sigorta şirketinin yüzde 5 hissesini satması konusunda baskı yapıyor. Şirketin Samsung Electronics’teki yüzde 8 hissesinin toplam değeri 26.573 milyar dolar olan şirketin yüzde 5’lik hissesinin değeri ise 18.69 milyar dolara denk geliyor.

Kanada’da da ise Blue Harbor Grouo CEO’su kurumsal içerik yönetimi yazılım geliştiricisi Open Text’in iyi bir satınalma seçeneği olacağını söyledi. Tahmini satınalma fiyatının ise 9.24 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Avustralya’da dört yıl önce borsaya kota olan hastane işletmecisi Healthscope Ltd. ise yerel büyük bir özel sermaye şirketi ve konsorsiyum ortaklarından 3.1 milyar dolarlık bir satın alma teklifi geldiğini duyurdu.

Birleşik Krallık’ta ise rekabet otoritesi CMA ise enerji sektöründe faaliyet gösteren Npower ve SSE şirketlerinin birleşmesinin tüketiciler için fiyatları artıracağını söyledi. Öte yandan SSE birleşmenin müşterilere fayda sağlayacağına “emin” olduğunu duyurdu. Ülkedeki en büyük altı enerji şirketinden ikisinin birleşmesinden doğacak yeni şirket 11 milyon müşterisiyle British Gas’dan sonra krallığın en büyük ikinci enerji tedarikçisi olacak.