Birleşik Metal İş üye profilini belirlemek için anket başlattı

İstanbul, 27 Aralık () - Birleşik Metal İş Sendikası, bilimsel bilgiye erişimini sağlamayı amaçlayan üye kimlik araştırması için anket çalışması başlattı. Son dönemde gelir gruplarına göre enflasyon raporları ile dikkat çeken Birleşik Metal İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Sendika ve akademik dünyanın, işçi sınıfının dönüşümü, sendikal politikalar, borçlanma ve gelir durumları, siyasal yaklaşımlarındaki farklılaşmalar, öncelikli sorun alanları konusunda bilimsel bilgiye erişimini sağlamayı amaçlayan bir üye kimlik araştırması başlatmış durumdayız" denildi.

Açıklamada, Birleşik Metal İş Sendikası’nın üyelerinin gerek hak ve çıkarlarını geliştirmek, gerekse ekonomik ve sosyal sorunlarına sahip çıkmak için bilimsel temelde çalışmalar yapmayı bir görev olarak gördüğünün altı çizildi ve "Bu çerçevede kapsamlı bir üye kimlik araştırması başlatıldı" denildi. Sendikanın dördüncü araştırması olacak Açıklamaya göre, daha önce 1994, 1999 ve 2008 yıllarında yapılan araştırmaların bir devamı niteliğinde olan araştırmanın daha önceki dönemlerde sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı, sendika politikalarını şekillendirilirken bu araştırmaların sonuçlarından yararlanıldı.

Yeni çalışmanın da öncekiler gibi özellikle akademisyenlerin yaptığı çalışmalar için bir kaynak haline geleceği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Araştırma sendikanın üyelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal olarak durumunu, sendikaya, toplusözleşmeye dair yaklaşımlarını, ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmeler karşısındaki tutumunu tespit ederek, sendikanın kısa, orta ve uzun vadeli politikalarını belirlerken her kademeden yöneticisine ve üyelerine bilimsel veriler temelinde hazırlanmış bir rapor sunmayı hedefliyor. Araştırma yürütücülüğünü, alanda önemli birikimleri olan öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. F. Serkan ÖNGEL üstlenmiş durumda. Araştırma toplu sözleşmeden faydalanan 21 bin 217 üyeyi kapsıyor." Araştırma tesadüfi olarak seçilmiş 1,516 üye ile gerçekleştiriliyor Araştırmanın sistematik örnekleme yöntemi ile tesadüfi olarak seçilmiş 1,516 üye ile gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, "Soru formu zarf içinde ilgili işyeri temsilcisi tarafından listede ismi olan üyeye teslim edilecek ve yine kapalı bir biçimde üzerine isim yazmadan temsilciye iade edilecek" denildi ve şöyle devam edildi: "Kapalı zarflar hiçbir biçimde temsilcisi ve şube yönetici tarafından açılmayacak ve genel merkezde ilgili birime gönderilecek. Veriler sadece sayısal analizde kullanılacak. Bu nedenle araştırmanın kiminle yapıldığı sadece araştırmanın sağlığı için önemli. Veriler işlenirken bu kişilerin kim oldukları bilinmeyecek. Soru formlarına veri giren kişi ve araştırmacı haricinde kimse bakamayacak. Sistematik tesadüfi örnekleme, belli bir ana kütleden bilgisayar destekli ya da kimi sayısal tekniklerle anakütleyi temsil ettiği düşünülen bir kitlenin tesadüfen seçilmesidir. Tesadüfi olması, araştırmanın yanlı sonuç vermesinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Araştırmanın yüzde 95 - yüzde 98 güven aralığında yüzde 3 kabul edilebilir hata payı ile gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Anketin doldurulup doldurulmaması ilgili üyenin kendi iradesindedir."