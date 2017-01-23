Birleşik Metal-İş : Grev yasaklarını tanımıyor, mücadeleye devam ediyoruz

İstanbul, 23 Ocak () - Birleşik Metal-İş Sendikası, Asil Çelik'in ardından yasaklanan Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) grevini "tanımadığını ve mücadeleye devam" edeceğini açıkladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Sendikamızın örgütlü olduğu GE Grid Solution, ABB Elektrik, Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işletmelerine bağlı fabrikalarda, grup toplu sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Bunun üzerine, 20 Ocak’ta 2.200 Birleşik Metal-İş üyesi işçinin tam ve coşkulu katılımıyla 'Metal Grevi'mizi başlattık. Greve çıkışımızın ardından aynı gün, öğle saatlerinde apar topar hükümet eliyle grevimiz 60 gün süreyle ertelendi. Metal işçileri, birçok kez yaşanan grev ertelemelerinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bu bir erteleme değil yasaklamadır."

Metal iş kolunda olduğu gibi, 2002 yılından bugüne cam, lastik, maden işkollarında da daha önce çok sayıda "grev ertelemesi" kararı alındığına dikkat çekilen açıklamada, 2015 yılında ertelenen "MESS grevi"ne işaret edildi ve geçen hafta da Asil Çelik grevinin ertelendiği anımsatıldı.

"Grev hakkı"nın, "anayasal ve evrensel hak" olduğu vurgulanan açıklamada, "Grev hakkımızın elimizden alınması, özgür bir şekilde toplu sözleşeme yapabilme hakkımızın elimizden alınması demektir. Grevsiz toplu sözleşme hakkı bir 'hiç'tir" denildi ve şöyle devam edildi:

"Geldiği günden bugüne grev ertelemelerini alışkanlık haline getiren hükümet, grevimizi yasaklayarak, toplu sözleşme hakkımızı elimizden alıyor ve bizlere patronlar size neyi layık görüyorsa ona razı olacaksınız diyor. Bu, alınteri dökerek, emeği ile geçinen işçiye sefaleti reva görmektir. Bizler metal işçileri olarak, hükümetin sadece ve sadece patronları koruyan, işçinin alınterini gözetmeyen, işçilerin grev hakkını elinden alan, anayasal bir hakkın kullanımını engelleyen kararını tanımıyoruz. Bizler, Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, daha önce de duyurduğumuz gibi, hükümetin grev yasağına boyun eğmiyoruz. Bizler, tarih boyunca bedel ödeyerek işçi sınıfının kazandığı grevli toplu sözleşme hakkımıza sahip çıkıyor ve işyerlerimizi eylem alanına döndürüyoruz. Bizler bu mücadele kararını, sadece EMİS üyesi işçiler adına değil, grev hakkı sürekli gasp edilen tüm işçiler adına aldık. Eylemlerimiz, aynı zamanda grev yasağını, işçilerin toplu sözleşme hakkının üzerinde 'Demoklesin Kılıcı' gibi sallayan, OHAL’i demokratik hakların kullanılmasının önüne engel olarak koyan, en ufak hak arama talebinde polisi ve tomaları işçilerin karşısına diken hükümete uyarı eylemidir. Mücadelemiz, EMİS işyerlerinde grevi yasaklanan üyelerimizin talepleri doğrultusunda bir toplu sözleşme imzalanıncaya kadar devam edecektir. Tüm emek dostlarını, Birleşik Metal üyesi işçilerin bu haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz."