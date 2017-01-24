Birleşik Metal-İş: Grev yasağına rağmen, grevle kazandık

İstanbul, 24 Ocak () - Grevleri Bakanlar Kurulu kararıyla iki kez üst üste ertelenen Birleşik Metal-İş, Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile sözleşme imzalandığını, "Grev yasağına rağmen, grevle kazandık" başlıklı açıklamayla duyurdu.

Sendika Genel Yönetim Kurulu açıklamasında, "Bilindiği üzere Sendikamızın, işveren sendikası EMİS’e bağlı GE Grid Solution, ABB Elektrik, Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işletmelerinde 20 Ocak Cuma günü başlattığı grevler aynı gün Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanmıştı" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Neredeyse rutin bir uygulama haline gelen ve işçilerin grev hakkını tamamen hükümetlerin iznine bağlayan bu uygulamaya karşı sendikamız mücadeleye devam kararı aldı. Fabrikalarda Pazartesi gününe kadar işbaşı yapılmadı; ardından tüm vardiyalarda mücadele fabrikaların içine taşındı. 23 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her iki sendikayı görüşmeye davet etti. Yapılan görüşmede adı geçen işletmelere bağlı fabrikalarda çalışan yaklaşık 2 bin 200 üyemiz için 2016-2018 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı. İmzalanan sözleşme grev yasaklandığında gelinen noktadan daha ileri kazanımlar içermesi açısından da bir ilktir."

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın açıklamasına göre, EMİS ile imzalanan anlaşmayla sendika üyelerinin elde ettiği kazanımlar şöyle sıralandı:

- Saat ücretlerine birinci altı ay için 1.20 lira artı yüzde 7 zam yapıldı; bu artış ortalama olarak yüzde 18.5 artışa karşılık geliyor.

- Bu oran ile ücretlerde birinci altı ay için işyerlerine göre ortalama 443 ile 510 lira net artış sağlandı.

- Yürürlüğü iki yıl olarak belirlenen sözleşmede diğer zam dilimleri ise ikinci ve üçüncü altı aylar enflasyon artı bir puan artış sağlandı.

- Sosyal yardımlardaki artış yüzde 27 oranında bulunuyor.

- Dini bayram mesaileri yüzde 200’e yükseltildi.

- Engelliler gününde ücretli izin, eşin anne ve babasının ölümünde üyeye 4 gün ölüm izni, ABB işyerinde işçilere sağlık sigortası hakları alındı.

"Bu kazanımların yanında grev yasağına karşı verilen mücadelenin elde ettiği kazanım da son derece önemlidir; grev yasağı fiilen ortadan kaldırılmıştır" denilen açıklamada, "Grev hakkına sahip çıkan üyelerimizi, onlara sonuna kadar destek olan örgütlü olduğumuz diğer işletmelerdeki üyelerimizi kutluyor, ilk günden itibaren bu mücadelede sendikamızın yanında olan emek dostlarına teşekkür ediyoruz" diye eklendi.