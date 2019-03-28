Birleşik Krallık’tan Goldman Sachs’e 34.3 milyon sterlin ceza

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc’ye, Kasım 2007 ve Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan 220.2 milyon işleme ait raporlar hakkında “doğru ve zamanında” bilgi vermediği gerekçesiyle Birleşik Krallık’ta 34.3 milyon sterlin ceza verildi.

Birleşik Krallık Finansal Yönetim Otoritesi’nin (FCA) Perşembe günü yaptığı açıklamada Goldman Sachs’in söz konusu işlemler hakkında gerekli bilgiyi sağlamamasının piyasaların bütünlüğüne zarar verdiği vurgulandı.

FCA Direktörü Mark Steward, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu konuda görülen hatalar, piyasalarımızın bütünlüğü için oldukça büyük önem taşıyan kontrollerin yönetilme ve denetilme konusundaki başarısızlığını ortaya koyuyor. Bunlar ciddi ve uzun süreli başarısızlıklardı. Bütün şirketlerin bu örnekten yola çıkarak aktivitelerini detaylandırmalarını ve sistemlerini sıklıkla kontrol ederek bütün problemlerin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasını için çalışmalarını bekliyoruz.”

Goldman Sachs hisseleri açılış öncesinde yüzde 0.30 düştü.