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Birleşik Krallık’ta perakende satışlar artış beklenen Haziran’da düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () - Birleşik Krallık’ta perakende satış hacmi Haziran’da yüzde 0.2 yükselmesi beklenirken, yüzde 0.5 düştü. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, Dünya Kupası kutlamaları...

Birleşik Krallık’ta perakende satışlar artış beklenen Haziran’da düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () - Birleşik Krallık’ta perakende satış hacmi Haziran’da yüzde 0.2 yükselmesi beklenirken, yüzde 0.5 düştü.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre,

Dünya Kupası kutlamaları ve sıcak havalar gıda market satışlarını artırırken, Aynı etkenler gıda dışı marketlerdeki satışlarda düşüşe neden oldu Perakende satış hacmi Haziran’da Mayıs’a göre yüzde 0.5 düştü. Yıllık bazda perakende satış hacmi yüzde 2.1 yükseldi. Bu Şubat 2015’ten bu yana görülen en büyük yüksek yıllık artış oldu. Gıda marketlerin satışları, Haziran’la biten üç aylık dönemde yüzde 2.2 artarak Mayıs 2001’den bu yana en güçlü yükselişi kaydetti. Perakende satışlar Nisan ve Mayıs aylarında güçlü yükseldikten sonra, Haziran’da yüzde 0.2 yükselmesi beklenirken düştü. Online satışlar toplam perakende satışların yüzde 18’ini oluşturdu. Online kıyafet ve ayakkabı alıverişleri dört aydır toplam online satışlardaki payını artırmaya devam ediyor ve Haziran’da yüzde 17.5’e yükseldi.

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