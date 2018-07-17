Birleşik Krallık’ta işsizlik Mayıs’ta yüzde 4.2’ye geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Temmuz () Birleşik Krallık’ta Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile birlikte gerçekleştirilen İş Gücü Anketi (LFS) sonuçlarına göre işsizlik oranı Mayıs’la biten üç aylık dönemde 0.1 puan düşüşle yüzde 4.2’ye geriledi.

İşsiz kişilerin sayısı üç aylık dönemde 12 bin azalışla 1 milyon 410 bine geriledi.

Aynı dönemde işsiz kişi sayısı bir yıl öncesine göre 84 bin azaldı.

İstihdam üç aylık dönemde 137 bin artışla 32.4 milyon oldu ve rekor bir düzeye ulaştı.

İşsizlik rakamındaki düşüş, büyük ölçüde kadın işsiz sayısındaki azalmadan kaynaklandı.

Genel işsizlik oranı düşse de işsiz erkeklerin sayısında artış gözlemlendi. İşsiz erkek sayısı 6 bin artarken, kadın işsiz sayısı 18 bin azaldı.

İşsiz olup ve iş arayanların sayısı bu çeyrekte 119 bin azalarak rekor bir düşüş yaşadı. İşsiz olup iş aramayanların sayısı ise 32 bin arttı.