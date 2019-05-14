Birleşik Krallık’ta işsizlik Mart’ta yüzde 3.8’e geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, ILO işsizlik oranının Mart ayında, beklentilere paralel olarak yüzde 3.8 olduğunu açıkladı.

Veriler, işsizlik oranının geçen çeyrekte görülen düzeyin yüzde 0.2 altında olduğunu ve Birleşik Krallık’ta 1974 yılından bu yana görülmeyen düzeye gerilediğini ortaya koydu.

İşsizlik verileri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi daha az olmak üzere Birleşik Krallık’ta 1.3 milyon kişinin işsiz olduğunu ortaya koydu. Ülke genelindeki ekonomik durgunluk oranının rekor düzey olan yüzde 20.8’e inmesiyle istihdam oranının, yıllık bazda yüzde 0.5 daha yüksek olmak üzere, yüzde 76.1 olması öngörüldü.

Verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış iş açığı, yılın başından bu yana yıllık yüzde 3.3 artışla 846 bin kişiye yükseldi. Reel haftalık gelirler bu dönemde yüzde 1.5, nominal haftalık gelirler de yüzde 3.3 yükseldi.