Birleşik Krallık’ın yeni Brexit Bakanı belli oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – Birleşik Krallık Brexit Bakanı David Davis’in sabah saatlerindeki istifasının ardından Başbakan Theresa May, Dominic Raab’ı göreve getirdi.
May, Birleşik Krallık eski İmar ve İskan Bakanı Raab’ı göreve getirirken, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
“Kraliçe Elizabeth Dominic Raab’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma müzakerelinden sorumlu bakan olarak atanmasını onayladı.”
Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – Birleşik Krallık Brexit Bakanı David Davis’in sabah saatlerindeki istifasının ardından Başbakan Theresa May, Dominic Raab’ı göreve getirdi.