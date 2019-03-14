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Birleşik Krallık’ın anlaşmasız Brexit oylaması ertesinde piyasalar düşüşte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () – Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık parlamentosunda yapılan oylamada anlaşmasız bir Brexit’i reddetmeleri üzerine düştü. Birleşik Krallık milletvekilleri günün ilerleyen saatlerinde...

Birleşik Krallık’ın anlaşmasız Brexit oylaması ertesinde piyasalar düşüşte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () – Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık parlamentosunda yapılan oylamada anlaşmasız bir Brexit’i reddetmeleri üzerine düştü.
Birleşik Krallık milletvekilleri günün ilerleyen saatlerinde Avrupa Birliği’ne Avrupa Birliği Anlaşması’nın 50. Maddesini öne sürerek 29 Mart olarak belirlenen Brexit termin süresinin üç ay uzaltılarak müzakerelere devam etme seçeneğini oylayacaklar.
Çarşamba günü gerçekleştirilen oylamada anlaşmasız bir Brexit’i reddedilmesi ardından Başbakan Theresay May, milletvekillerinin bir anlaşma için oy kullanmaları gerektiğini söyledi.
Gelişmelerin ardından sterlin değer kaybederken, Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 1.5 yükseldi.
Avrupa hisse senedi piyaslarında açıış öncesi son durum şöyle:
- DAX yüzde 0.1 ve
- CAC yüzde 0.06 düşerken,
- FTSE bir değişim göstermedi.
Euro dolar karşısında yüzde 0.08 değer kaybederek 1.1319 düzeyine geriledi.

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