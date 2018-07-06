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Birleşik Krallık'ta sürücüsüz araçlara 30 milyon sterlinlik kaynak

Elif Varan / İstanbul, 6 Temmuz () - Birleşik Krallık'ta, sürücüsüz otomobiller için endüstri ve kamu finansmanıyla sağlanacak 30 milyon sterlinlik kaynak, 2021 yılına kadar otonom araç yarışını hızlandıracak. Birleşik Krallık Ekonomi...

Birleşik Krallık'ta sürücüsüz araçlara 30 milyon sterlinlik kaynak

Elif Varan / İstanbul, 6 Temmuz () - Birleşik Krallık'ta, sürücüsüz otomobiller için endüstri ve kamu finansmanıyla sağlanacak 30 milyon sterlinlik kaynak, 2021 yılına kadar otonom araç yarışını hızlandıracak.
Birleşik Krallık Ekonomi Bakanı Richard Harrington, kaynağın 5 milyon sterlinlik bölümünün, araçların düzgün park etmelerini sağlayacak, oldukça ustalık isteyen manevranın otomatikleştirilmesine odaklanacaklarını belirtti.
Daily Mail haberinde, "Yetkililer, sürücüsüz otomobil endüstrisinin 2035 yılına kadar ekonomiye katkısının 28 milyar sterlin değerinde olacağını ve 27 bin kadar işi destekleyeceği öngörüyor" denildi.
Birleşik Krallık ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülke sürücüsüz araçları piyasaya sürebilmek için yoğun bir rekabet içinde.
2017'de Greenwich'teki sürücüsüz araç çalışmalarının arkasındaki şirket Oxford merkezli Oxbotica, robot sürücülerini koordine ederek ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlayarak güvenlik ve diğer zorlukları ele alacak bir projeye 12.6 milyon sterlin harcıyor.

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