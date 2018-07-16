Birleşik Krallık'ta "ikinci Brexit referandumu" çağrısı

İstanbul, 16 Temmuz () - Birleşik Krallık'ta iktidardaki Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) için "ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında" bulundu.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, Brexit planına yönelik eleştiriler artarken, The Times gazetesine yazan Greening, May'in önerdiği Brexit anlaşmasını da "uyduruk ve çok kötü" diye nitelendirdi.

Greening, Brexit için son kararı, "çıkmaza giren siyasetçilerin değil, halkın alması gerektiğini" savundu ve yapılmasını önerdiği ikinci Brexit referandumunda "birinci ve ikinci oy tercihi" bulunması gerektiğini, böylece uzlaşı sağlanabileceğini ifade etti.

Greening, Ocak ayındaki kabine revizyonundan sonra istifa etmişti.