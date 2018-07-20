Birleşik Krallık'ta hükümet Brexit bilgilendirme bültenleri gönderecek

İstanbul, 20 Temmuz () - Birleşik Krallık hükümeti, gelecek haftadan itibaren halka, Avrupa Birilği'nden ayrılma süreciyle (Brexit) ilgili bilgilendirme bültenleri gönderecek.

The Times gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık hükümeti, gelecek haftadan itibaren her hafta halka bir anlaşma olmadan Brexit'in gerçekleşmesine nasıl hazır olabileceklerine ilişkin bilgilendirme bültenleri gönderecek.

Gazete, bu bildirimlerin halka dağıtılacak olmasının, bir anlaşma olmadan AB'den ayrılma seçeneğinin hala masada olduğunu gösterdiğini vurguladı.