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Birleşik Krallık'ta Brexit Bakanı Davis istifa etti

Birleşik Krallık'ta Brexit Bakanı David Davis istifa etti. Davis, Başbakan Theresa May'in politikalarının AB'den ayrılma müzakerelerini baltaladığını hissettiğini ve parlamentonun Brexit sonrası gücünü...

Birleşik Krallık'ta Brexit Bakanı Davis istifa etti

 Birleşik Krallık'ta Brexit Bakanı David Davis istifa etti. Davis, Başbakan Theresa May'in politikalarının AB'den ayrılma müzakerelerini baltaladığını hissettiğini ve parlamentonun Brexit sonrası gücünü doğru anlamda yeniden kazanamayacağını düşündüğünü söyledi.

Davis, May'in ofisine gönderdiği dilekçede, "Politkanın genel yönelimi, bizi zayıf müzakere pozisyonunun en iyisinden ayıracak ve büyük ihtimalle bu kaçınılmaz olacak" dedi ve ekledi:
"Benim görüşüme göre, önerilen politikaların kaçınılmaz sonucu, gerçek olmaktan çok, parlamentonun hayal gücünü kontrol altına almak olacak."

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