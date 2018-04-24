Birleşik Krallık son 10 yılın en düşük borçlanmasını yaptı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Birleşik Krallık'ın borçlanmaları, son 10 yıldır en düşük düzeyinde gerçekleşti.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, devlet harcamaları ve devletin vergilerden elde ettiği gelir arasındaki açık, son bir yılda yüzde 8.0 düşüşle 42.6 milyar sterlinden 45.2 milyar sterline inerek, 2006/2007 döneminden bu yana en düşük borçlanma düzeyine düştü

Bu veriler ile, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond’ın Kasım ayında 50 milyar sterlin olarak belirlediği borçlanma hedefi kolayca tutturulurken, Hammond bu başarının İngiliz vatandaşlarının sıkı çalışması sayesinde olduğunu söyledi ve "Borçlanmanın düşmesi ve vatandaş gelirlerinin artmasıyla ekonomimiz şu an bir dönüm noktasındadır" dedi.