Birleşik Krallık Ocak'ta 14.9 milyar sterlin bütçe fazlası verdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Şubat () – Birleşik Krallık, Aralık’ta bankalar harici kamu sektörü net borcunu 2002 yılından bu yana en düşük düzeylere indirmesinin ardından Ocak ayında 14.9 milyar sterlin ile son 26 yılın en yüksek düzeyinde bütçe fazlası verdi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, geçen yıla göre 3.1 milyar sterlin artışla 21.4 milyar sterline ulaşan kişisel beyana dayalı faturalarının etkisiyle cari fazla yıllık 5.6 milyar sterlin artarken, geç vergi ödemelerinin dengeyi geliştirebileceği belirtildi.

Nisan ayında başlayan dönemdeki bütçe açığı, bir önceki yılın aynı dönemindeki düzeyinin yüzde 47'ye karşılık gelen 21.2 milyar sterlin altında olurken, Ofis’ten yapılan açıklamada söz konusu rakamın 2001’den bu yana görülen en düşük düzey olduğu belirtildi.

Toplam borç aynı dönemde yıllık 40.5 milyar sterlin artışla 1,7821 trilyon sterline ulaşırken, borcun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı 0.8 baz puan düşüşle yüzde 82.6 oldu. Mart ayına kadar olan mali sene için toplam dış borç ise Bütçe Sorumluluk Ofisi tahmininden 1.1 puan altında, 31.2 milyar sterlin üzerinde oldu.