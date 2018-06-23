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Birleşik Krallık Merkez Bankası özel ödeme sistemlerinin platforma ekleneceğini duyurdu

İpek Aksakal / İstanbul, 23 Haziran () – Birleşik Krallık Merkez Bankası blockchain (blok zinciri) ve dağıtılmış defterlere dayalı olanlar da dahil olmak üzere, özel ödeme sistemlerinin platform arayüzüyle bağlantılı olması için iyileştirme...

Birleşik Krallık Merkez Bankası özel ödeme sistemlerinin platforma ekleneceğini duyurdu

İpek Aksakal / İstanbul, 23 Haziran () – Birleşik Krallık Merkez Bankası blockchain (blok zinciri) ve dağıtılmış defterlere dayalı olanlar da dahil olmak üzere, özel ödeme sistemlerinin platform arayüzüyle bağlantılı olması için iyileştirme çalışmaları yapılacağını duyurdu.
Merkez Bankası Başkanı Mark Carney Londra’da yer alan Maison House’da yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık’taki ödemelerin belkemiği olan gerçek zamanlı brüt hesap kapatma sistemi (Real Time Gross Settlement System’ın - RTGS) yenileştirilmesinde iddialı olduklarını söyledi.
Carney’in açıklamasına göre yenilenen RTGS, özel ödeme platformlarının, sınır ötesi ödemeler de dâhil olmak üzere, doğrudan merkez bankasının sistemine bağlanmasına olanak sağlayacak. Carney, özellikle blokajları içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dağıtılmış defter teknolojisini (DLT) kullanan platformların, bankanın ağına bağlanabileceğini belirtti.
Carney konuyla ilgili şöyle konuştu:
“RTGS yenileştiriliyor böylece dağıtılmış defterleri kullanan yeni özel ödeme sistemleri sistemimize kolayca bağlanabiliyor.
“Yeni, fiziki altyapımız, hayal gücünüzü geleceğe taşıyacak; toptan pazarlarda; kurumsal bankacılık ve perakende hizmetlerinde potansiyel yenilikleri çeşitlendirecek.”
Artan DLT açıklığına rağmen Carney daha önce kripto para birimlerinin başarısız olduğunu ve daha fazla yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğini belirtmişti. Carney ayrıca, Mart ayındaki kripto para birimlerinin belirli yatırımcılar için limitli bir ölçüde ve geleneksel para birimlerine paralel olarak hareket ettiğinde para rolü oynayabileceğini söylemişti.

 

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