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Birleşik Krallık Mayıs’ta biten üç ayda yüzde 0.2 büyüdü

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Birleşik Krallık ekonomisi Mayıs’la biten üç aylık dönemde yüzde 0.2 büyüdü. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık GSYH’si Ocak-Mart...

Birleşik Krallık Mayıs’ta biten üç ayda yüzde 0.2 büyüdü

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Birleşik Krallık ekonomisi Mayıs’la biten üç aylık dönemde yüzde 0.2 büyüdü.
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık GSYH’si Ocak-Mart döneminde de yüzde 0.2 büyümüştü.
Ulusal Hesaplar Direktörü Rob Kent-Smith ilk kez aylık olarak açıklanan GSYH büyüme verisine ilişkin yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık ekonomisindeki ılımlı büyüme hizmet sektörü tarafından desteklenirken, inşaat ve sanayi üretimleri büyümeyi aşağı çeken etkenler oldu” dedi.
Birleşik Krallık Üretim Endeksi Mayıs’la biten üç aylık dönemde, önceki üç aya göre yüzde 0.6 geriledi. İmalat Üretim Endeksi’ndeki yüzde 1.2’lik düşüş bu gerilemede etkili olurken Madencilik ve taş ocakçılığındaki yüzde 4.6’lık artış da düşüşü dengeledi.
Birleşik Krallık hizmet üretimi Mayıs’la biten üç aylık dönemde, Şubat 2018’de biten üç aylık döneme göre yüzde 0.4 arttı. Hizmet üretimi Mayıs 2017’de sonlanan üç aylık döneme göre ise yüzde 1.5 arttı.
Toptan satışlar, perakende büyümeye en büyük katkı sağlayan alanlar oldu ve aylık yüzde 0.18 arttı.
İnşaat sektörü üretimi ise Mayıs’ta biten üç aylık dönemde yüzde 1.7 düştü. Düşüş özellikle yeni inşaatlarda yaşanan yüzde 2.5’lik düşüşten kaynaklandı.

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