Birleşik Krallık'ın Brexit müzakerelerine May liderlik edecek

İstanbul, 25 Temmuz () - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile Brexit müzakerelerine ülkesinin adına kendisinin liderlik edeceğini, Brexit Bakanlığı'nın ise AB'den ayrılmaya ilişkin yurt içi hazırlıklar ile ilgileneceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Başbakan May'in ofisinde oluşturulan özel bir birim, Brexit müzakerelerinde daha fazla rol oynayacak. May yazılı açıklamasında, "Avrupa Birliği ile müzakerelere liderlik edeceğim ve Avrupa Birliği'nden Çıkış Bakanı Dominic Raab bana vekalet edecek" dedi.

