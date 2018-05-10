Birleşik Krallık imalat sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 0.6 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs () - Birleşik Krallık imalat sektörü büyümesi yavaşlamasına rağmen toplam imalat sanayi üretmi ilk çeyrekte yüzde 0.6 arttı, ilk tahminler ise yüzde 0.7 artmasıydı.

İmalat sanayi üretimi büyümesi ilk çeyrekte enerji arzındaki yüzde 2.5'lik güçlü yükselmenin etkisiyle arttı. Bu artışta da mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar neden oldu.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerindeki yüzde 2.2'lik artış da ilk çeyrek üretim büyümesinin lokomotiflerindendi. Ocak'ta Aralık'taki kesintilerin ardından bu alanda büyüme yüzde 22.2 olmuştu.