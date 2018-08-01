Birleşik Krallık İmalat PMI 54.0’a geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Ağustos () – Birleşik krallık İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz’da Haziran ayındaki 54.3 düzeyinden 54.0’a geriledi.

IHS Markit verilerine göre Temmuz ayı PMI verisi son üç ayda görülen en düşük seviye olurken, sipariş artışındaki yavaşlamaya bağlı olarak üretimin azalmasıyla Temmuz’daki imalat çıktısı rakamları, son 16 ayın en düşük düzeyinde seyretti. İhracat büyümesinin son altı ayın en yüksek rakamlarına ulaşmasıyla da yeni iş büyümesindeki yavaşlamada iç piyasa odak noktası oldu.