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Birleşik Krallık İmalat PMI 17 ayın en düşük düzeyinde

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Mayıs () – Birleşik Krallık İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan’da 53.9 ile 17 ayın en düşük düzeyine geriledi. IHS Markit/CIPS tarafından yapılan açıklamaya göre fabrika üretimi, yeni siparişler...

Birleşik Krallık İmalat PMI 17 ayın en düşük düzeyinde

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Mayıs () – Birleşik Krallık İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan’da 53.9 ile 17 ayın en düşük düzeyine geriledi.
IHS Markit/CIPS tarafından yapılan açıklamaya göre fabrika üretimi, yeni siparişler ve istihdam büyümesi Nisan’da kısmen yurtdışı talepteki yavaşlamaya bağlı olarak hız kesti.
Mart ayında 54.9 düzeyindeki İmalat PMI verisi Nisan’da 53.9 ile 2016 sonbaharından bu yana görülen en düşük düzeye geriledi.
IHS Markit/CIPS açıklamasında enflasyonel baskıların ise azaldığını vurguladı.
IHS Markit direktörü Rob Dobson bu gerilemenin sadece kötü hava koşullarıyla açıklanamayacak kadar kötü bir sonuç olduğunu dile getirdi ve şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şubat ve Mart’ta kötü hava koşulları imalat büyümesindeki yavaşlamaya etki etti. Fakat Nisan’daki sonuçlar kötü hava koşullarıyla açıklanamaz. İngiltere Merkez Bankası’nın yakın bir dönemde faiz artırma ihtimalini azaltıyor."

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