Birleşik Krallık hükümetinde Brexit'e bağlı istifalar sürüyor

İstanbul, 17 Temmuz () - Birleşik Krallık hükümetinde Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) hazırlıklarına bağlı istifalar sürüyor.

Savunma Satın Almaları Bakanı Guto Bebb, Parlamento'da dün görüşülen ve bağımsız gümrük politikası oluşturulmasına olanak sağlayan yasa tasarısı için verilen hükümet destekli bir değişiklik önergesine karşı oy kullanmak için bakanlıktan istifa etti.

Bebb'in alehte oy kullandığı değişiklik önergesi, Brexit sonrasında Avrupa Birliği için gümrük vergisi toplamanın bir karşılıklılık anlaşması olmadığı takdirde durdurulmasını öngörüyor.