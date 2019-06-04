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“Birleşik Krallık Huawei konusunda bir karar vermedi”

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Haziran () – Birleşik Krallık Devlet Güvenlik Bakanı Ben Wallace, ülkesinin 5G altyapısında Çinli Huawei’in altyapısını kullanıp kullanmamak konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı. BBC Radyosu’na...

“Birleşik Krallık Huawei konusunda bir karar vermedi”

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Haziran () – Birleşik Krallık Devlet Güvenlik Bakanı Ben Wallace, ülkesinin 5G altyapısında Çinli Huawei’in altyapısını kullanıp kullanmamak konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı.
BBC Radyosu’na konuşan Wallace, Londra’nın tüm tarafları ile konuyu görüştükten sonra karar vereceğini söyledi ve ekledi:
"Hükümet henüz altyapı sistemi ile ilgili bir karar vermedi. Five Eyes (FVEY - Beş Göz; Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan istihbarat anlaşması) müttefiklerimiz ve Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz."

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