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Birleşik Krallık Hizmetler PMI 8 ayın en güçlü artışına ulaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz () – Birleşik Krallık Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Haziran ayında, Ekim 2017’den beri görülen en güçlü hizmet artışına ulaştı. IHS Markit açıklamalarına göre, Birleşik Krallık...

Birleşik Krallık Hizmetler PMI 8 ayın en güçlü artışına ulaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz () – Birleşik Krallık Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Haziran ayında, Ekim 2017’den beri görülen en güçlü hizmet artışına ulaştı.
IHS Markit açıklamalarına göre, Birleşik Krallık Hizmetler PMI’ı Haziran ayında Mayıs ayındaki 54.0 düzeyinden 55.1’e yükselerek son sekiz ayda sektörde görülen hizmet artışını sürdürdü ve Ekim 2017’den bu yana görülen en güçlü hizmet artışını kaydetti.
İstihdam yaratma hızı Haziran ayında da sakin seyrini sürdürürken, istihdam yaratmada gözle görülür bir artış yaşanmaması iş alımları ve bazı durumlarda işletmelerdeki masraf azaltma çabalarının altını çizdi.
IHS Markit açıklamasında ayrıca hizmet sektörü genelindeki marjın, Eylül ayındaki artışın ardından görülen sıkıntılar sebebiyle baskı altında olduğu belirtildi.
 

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