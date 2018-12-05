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Birleşik Krallık hizmet sektörü büyümesi son iki yılın en düşük düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Aralık () – Birleşik Krallık’ta hizmet sektörü büyümesi durma aşamasına yaklaştı, iş dünyası güven endeksi Brexit oylamasından bu yana en düşük düzeyinde. IHS Markit verilerine göre, Birleşik Krallık...

Birleşik Krallık hizmet sektörü büyümesi son iki yılın en düşük düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Aralık () – Birleşik Krallık’ta hizmet sektörü büyümesi durma aşamasına yaklaştı, iş dünyası güven endeksi Brexit oylamasından bu yana en düşük düzeyinde.
IHS Markit verilerine göre, Birleşik Krallık hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, 2016 yılındaki Avrupa Birliği referandumundan bu yana en düşük düzey olan, 50.4 puana geriledi.
IHS Markit Şef Ekonomisti Chris Williamson, Brexit endişelerinin artmasıyla birlikte hizmet sektörünün Kasım ayında durma seviyesine geldiğini ve dördüncü çeyrekte ülke büyümesinin yüzde 0.1 yavaşladığını belirtti ve ekledi, “Hizmet, imalat ve inşaat genelinde ölçülen anket sonuçları, ekonomik büyümenin hızının durduğunu gösteriyor.
“Endeks, Avrupa Birliği referandumunun hemen ardından iş durgunluğunun yaşandığı Temmuz 2016 hariç, Kasım 2013'ten bu yana en kötü performansı gördü.
“Ekim ayında görülen genişleme sayesinde anketler dördüncü çeyrekte yüzde 0.1 gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi ile tutarlı bir şekilde uyumlu, ancak büyüme ivmesi kaybedildi ve riskler açıkça aşağı yönlü harekete geçti.”

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