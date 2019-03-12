Birleşik Krallık hava sahasını Boeing 737 MAX 8 uçaklarına yasakladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), Birleşik Krallık son beş ayda iki ölümcül kaza yapan Boeing 737 MAX 8 uçaklarının kullanımını yasakladığını açıkladı.

CAA sözcüsünün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"CAA durumu bir süredir yakından takip ediyordu fakat eldeki uçuş verilerinden yeterli bilginin alınamaması sebebiyle tedbir olarak, söz konusu Boeing uçak modelinin gerçekleştirdiği ticari uçuşları Birleşik Krallık hava sahasında yasaklama kararı aldı."

CAA, konuyla ilgili olarak kurumun Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve diğer kurumlarla iletişimde kalacağını belirtti.

Ethiopian Airlines pilotunun kullandığı Boeing 737 MAX 8 uçağı, geçen hafta sonu Addis Ababa'dan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüş ve kazada 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrası Çin, Endonezya, Singapur, Güney Kore, Avustralya ve Moğolistan söz konusu uçağın kullanımını ve hava sahalarına girişini yasakladıklarını açıklarken, ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) Boeing'e 737 MAX 8 modeli üzerinde acil iyileştirmeler yapma çağrısı yaptı.