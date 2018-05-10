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Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mart'ta 6.9 milyar sterline geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs () - Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mart'ta 0.7 milyar sterlin azalarak 6.9 milyar sterline geriledi. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı: "Dış...

Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mart'ta 6.9 milyar sterline geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs () - Birleşik Krallık dış ticaret açığı Mart'ta 0.7 milyar sterlin azalarak 6.9 milyar sterline geriledi.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:
"Dış ticaret açığındaki daralmada en büyük etken Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden yapılan ithalattaki azalma oldu.
"AB dışı ülkelerle yapılan ürün ticareti hacmi ilk çeyrekte 1.5 milyar sterlin gerilerken, AB üyesi ülkelerle yapılan ürün ticareti ilk çeyrekte 0.4 milyar sterlin yükseldi.
"Değişken emtia ticareti hariç tutulduğunda toplam dış ticaret açığı 1.2 mişyar sterlin artışla 8.5 milyar sterline yükseldi.
"Dış ticaret açığı Mart'la biten 12 aylık sürede 13.3 milyar sterlin düşüşle 26.6 milyar sterline geriledi. Bunda en büyük etken ihracatın yıllık bazda büyümesi son 12 ayda yüzde 9.2 iken, ithalat büyümesi yüzde 6.4 oldu."

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