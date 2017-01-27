Birleşik Krallık Devlet Bakanı Lord Price BCCT ile görüştü

İstanbul, 27 Ocak () - Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Yönetim Kurulu ile İstanbul’da bir araya geldi.

Birleşik Krallık dışında faaliyet gösteren ikinci en eski Ticaret Odası olarak Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 130 yıldır ticari ve kültürel bir köprü görevi görmekte olan BCCT, 2013 yılında DIT (Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Ajansı) ile iki ülke arasındaki ticareti artıracak olanakları destekleyen Stratejik Ortaklık anlaşması imzaladı.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price, BCCT Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Birleşik Krallık Yatırım Ajansı (DIT) yetkililerinden iki ülke arasındaki ticari faaliyetler ve yatırımlardaki yeni fırsatlar hakkında detaylı bilgi aldı.

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ev sahipliğindeki toplantıda, Lord Price iki ülkenin karşılıklı ticari ilişkilerinde Brexit sonrası beklentilere yönelik gelişmeleri paylaştı. Türk iş dünyasının, iki ülke arasındaki ticaret trafiğine ilgisinden memnun olduğunu ifade etti.

Chris Gaunt görüşme sırasında, enerji, finans, teknoloji ve sağlık sektörleri başta olmak üzere, iki ülkenin karşılıklı ticari ilişkilerinin dinamik olduğunu ve artarak sürdüğünü vurguladı. Gaunt “BCCT olarak, son üç yılda Birleşik Krallık firmalarının Türkiye’de toplamda 68.1 milyon poundluk bir pazarda iş geliştirmelerine katkı sağladık. Geçtiğimiz yıl boyunca 488 farklı firmaya, 685 iş ve hizmet desteği verdik. Verilen bu hizmetlerin sonucu olarak, önümüzdeki dönemde hizmet verdiğimiz firmaların yılda 7.4 milyon pound tutarında ek iş hacmi sağlayacağını öngörüyoruz” dedi.

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