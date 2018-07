Birleşik Krallık, büyüme verisini aylık olarak açıklamaya başlayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz () – Kabinedeki iki önemli istifa ile bugün dünya gündemine oturan Birleşik Krallık, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme verilerini yarından itibaren aylık bazda açıklamaya başlayacak.

The Guardian’da yer alan habere göre, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), aralarında GSYH büyüme verisinin de olduğu, Birleşik Krallık ekonomisinin sağlığına ilişkin bir dizi veriyi yarından itibaren aylık olarak da açıklamaya başlayan ilk gelişmiş ekonomi olacak.

ONS, yarın Türkiye saatiyle 11:30’da Birleşik Krallık ekonomisinin Mayıs ayında Nisan ayına göre büyüme verisi açıklanacak. Genel beklenti aylık GSYH büyümesinin yüzde 0.3 olması.

ONS’nin yeni veri açıklama modelinin politika yapıcılar için daha kaliteli bir ekonomik görünüm tablosu sağlaması hedefleniyor.

Mevcut sistemde her çeyrek sonunda yayınlanan GSYH verileri bir aylık da gecikme içeriyor. Her çeyrek sonu veri açıklandığında ONS geriye dönük verilerde yeni gerçekleşen verilere bağlı olarak revizyon gerçekleştiriyor.

ONS’nin web sitesinde paylaşılan bir blog yazısında bunun küçük bir değişiklik gibi görünse de daha kaliteli veri ve değişen bir ekonomi için daha hızlı tahminler yapılabileceği anlamına geldiği vurgulanıyor.

Blog paylaşımına göre politika yapıcılar için karar süreçlerinde önem taşıyan verilerin kalitesi de aylık verilerle artırılmış olacak.