Flaş HaberSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı-3
Birleşik Krallık anlaşmasız Brexit’e karşı gümrük vergilerini düşürdü
Birleşik Krallık hükümeti, ülkenin Avrupa Birliği’nden bir anlaşma olmadan ayrılması durumunda ithalatın, Mart ayında açıklanan yüzde 87 düzeyine göre hafif artışla, yüzde 88’inin gümrük vergilerinden etkilenmeyeceğini açıkladı. Birleşik...
EKONOMİ 08.10.2019, 11:50
Birleşik Krallık hükümeti, ülkenin Avrupa Birliği’nden bir anlaşma olmadan ayrılması durumunda ithalatın, Mart ayında açıklanan yüzde 87 düzeyine göre hafif artışla, yüzde 88’inin gümrük vergilerinden etkilenmeyeceğini açıkladı.
Birleşik Krallık, filo değişimi yoluyla karbon salınımının azaltılması gereğine işaret ederek ağır vasıta araçları kategorisinde daha düşük oranlar vermeye karar verdi. Bununla birlikte, "kritik ulusal altyapı için önemli" olduğu için deniz aşırı ülkelerden biyoetanol için yukarı yönlü bir ayarlama yapıldı. Ekonomik politika belirleyicilerin yaptıkları değişimler arasında, gelişmekte olan ülkelere, giyim ürünlerinin anlaşmasız Brexit durumunda tercihli erişimi sürdürmeleri için kimi vergiler eklendi.
Uluslararası Ticaret Bakanı Connor Burns, "Geçici tarife rejimimiz, Birleşik Krallık ekonomisini bir bütün olarak destekleyecek, ülke işletmelerinin ticaret yapmasına yardımcı olacak ve dünyanın dört bir yanından en iyi malları en iyi fiyatlarla alma konusunda iş fırsatları yaratmalarına yardımcı olacak. Birleşik Krallık ücretsiz bir ticaret ülkesi ve ülkedeki firmalar, açık ve serbest ticaret ortamında rekabet edebilmek için güçlü bir konumda" dedi.
Birleşik Krallık, filo değişimi yoluyla karbon salınımının azaltılması gereğine işaret ederek ağır vasıta araçları kategorisinde daha düşük oranlar vermeye karar verdi. Bununla birlikte, "kritik ulusal altyapı için önemli" olduğu için deniz aşırı ülkelerden biyoetanol için yukarı yönlü bir ayarlama yapıldı. Ekonomik politika belirleyicilerin yaptıkları değişimler arasında, gelişmekte olan ülkelere, giyim ürünlerinin anlaşmasız Brexit durumunda tercihli erişimi sürdürmeleri için kimi vergiler eklendi.
Uluslararası Ticaret Bakanı Connor Burns, "Geçici tarife rejimimiz, Birleşik Krallık ekonomisini bir bütün olarak destekleyecek, ülke işletmelerinin ticaret yapmasına yardımcı olacak ve dünyanın dört bir yanından en iyi malları en iyi fiyatlarla alma konusunda iş fırsatları yaratmalarına yardımcı olacak. Birleşik Krallık ücretsiz bir ticaret ülkesi ve ülkedeki firmalar, açık ve serbest ticaret ortamında rekabet edebilmek için güçlü bir konumda" dedi.
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2