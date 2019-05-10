Birleşik Krallık ABD - Çin ticaret gerginliklerinden endişeli

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – Birleşik Krallık Başbakanı Theresay May’in bir sözcüsü, Londra’nın ABD ve Çin arasında yükselen ticaret gerginlikler konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Sözcü, ticaret savaşlarını kimsenin kazanmadığına dikkat çekerek, iki ülkenin bir çözüm bularak daha fazla gerginliktren kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Birleşik Krallık’tan gelen bu açıklama, Japonya ve Fransa’dan gelen benzer açıklamaları izledi.

ABD’nin Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürün için gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltmesi Avrupa piyasalarını etkilemezken, Çin piyasaları beklentinin üzerinde açıklanan güçlü ekonomik veriler etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Ticaret gerginliklerinde, Çin Ticaret Bakanlığı’nın ABD'nin ek vergilerine karşılık verileceği, ABD Başkanı Donald Trump’ın Perşembe günü yaptığı, “hala bir anlaşma olabilir” açıklamasına karşın gümrük vergilerini 325 milyon dolarlık daha ürün için yükseltmeyi planladığı yolundaki açıklamalar öne çıkıyor.