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"Birleşik Krallık AB'den düzensiz bir çıkışa doğru gidiyor"

İstanbul, 22 Haziran () - Almanya Sanayi Federasyonu (BDI) Genel Müdürü Joachim Lang, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma olmadan ayrılma yolunda gittiği uyarısında bulundu. Lang yaptığı açıklamada, böyle bir sonuçtan...

"Birleşik Krallık AB'den düzensiz bir çıkışa doğru gidiyor"

İstanbul, 22 Haziran () - Almanya Sanayi Federasyonu (BDI) Genel Müdürü Joachim Lang, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma olmadan ayrılma yolunda gittiği uyarısında bulundu.
Lang yaptığı açıklamada, böyle bir sonuçtan kaçınmak için Birleşik Krallık hükümetinin AB ortak pazarında ve gümrük birliği içinde kalmaya devam etmesi, gelecekteki herhangi bir anlaşmazlıkta AB yargısını referans almayı kabul etmesi gerektiğini vurguladı ve ekledi:
"Brüksel ve Londra'nın 29 Mart 2019 geldiğinde kendilerini elleri boş bulmaları tehlikesi yüksek. Referandumdan iki yıl sonra, Birleşik Krallık durdurulamaz şekilde düzensiz bir Brexit'e doğru kayıyor. Birleşik Krallık hükümeti hala zamana oynuyor. Bu strateji  felakete yol açar."

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