Bireysel kredilerde tahsili geçmiş alacaklar yüzde 40 arttı

İstanbul, 17 Ocak () - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, bireysel kredilerde "toplam tahsili gecikmiş alacak" tutarındaki artış, bir yıl içinde yüzde 39.8 ile yüzde 40'a dayandı ve 22.3 milyar liraya ulaştı.

TBB üyesi bankaların kullandırdığı nakit kredilerin Kasım 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1.814 trilyon lira olduğu ve Ekim 2016’ya göre yüzde 5 arttığı açıklandı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Aylık Bülteni’nin Kasım sayısı yayınlandı. Aylık rapora göre TBB Risk Merkezi Üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit kredilerin Kasım 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1 trilyon 814 milyar liraya ulaştı.

Bu tutar, bir önceki aya göre yüzde 5 arttı. Nakit kredilerin 1 trilyon 725 milyar liralık bölümü bankalar, 39 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 27 milyar lirası finansman şirketleri ve 22 milyar lirası da faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar Kasım 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 67 milyar lira oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 3.12'den yüzde 3.55 seviyesine yükseldi. Bu alacakların toplam nakit kredilere oranı bankalarda yüzde 3.43, faktoring şirketlerinde yüzde 7.06, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6.76 ve finansman şirketlerinde yüzde 3.85 lira olarak belirlendi.

Ticari nitelikli kredilerin payı geçen yıla göre 1.3 puan arttı.

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı Kasım 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puan artarak yüzde 75.2 oldu. İmalat sanayi yüzde 25.7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü yüzde 18 ile perakende ticaret ve yüzde 11.7 ile inşaat sektörü takip etti.

En fazla elektrik, gaz ve su şirketleri kredi aldı

Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü, bir yıl içerisinde yüzde 41.7’lik kredi büyüme hızıyla dikkat çekti. Krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 10.3 arttı.

Kasım 2016 itibarıyla tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4.6 ile Toptan ve Perakende sektörü oldu, bunu yüzde 4.2 ile İnşaat Sektörü takip etti. Tasfiye olunacak alacak tutarının son bir yıl içerisinde en fazla arttığı sektör ise yüzde 51.4 ile Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme sektörü oldu. Söz konusu sektördeki tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 2.8 olarak belirlendi.

Bireysel kredi ve kredi kartları toplam hacmi 449 milyar lira oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artarak 449 milyar lira oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 14 ile konut kredilerinde görüldü. Tüm bireysel nitelikli ürünler toplamda bir önceki aya göre yüzde 2.1 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 2 arttı.

Bireysel nitelikli kredi bakiyesinin yüzde 37.7’sini konut kredileri, yüzde 37.3'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 18.1’ini kredi kartları ve yüzde 6.9'unu taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel nitelikli krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içinde yüzde 39.8 artarak 22.3 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4.1'den yüzde 4.7 seviyesine yükseldi.

Bireysel kredi ve kredi kartı müşterileri 28.3 milyona ulaştı

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı son bir yılda 3.1 milyon artarak 28.3 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 15.8 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacmi 13 puan azalarak yüzde 24.8 düzeyine geriledi.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi olan il

Bireysel nitelikli kredi bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul olmuştur. Kasım 2016 itibarıyla İstanbul’da 157 milyar lira, Ankara’da 45 milyar lira ve İzmir’de 29 milyar lira tutarında bireysel nitelikli kredisi bulunmaktadır. Ardahan, yüzde 20.5 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il olurken kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve İçel (Mersin) olarak belirlendi.

(Tablo - Grafik)