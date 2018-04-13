Bireysel kredi kullananlar 30 milyon kişiyi aştı

İstanbul, 13 Nisan () – Türkiye’de Şubat ayı itibarıyla bireysel kredi kullananlar 30 milyon kişiyi aşarken, kişi başı ortalama kredi 18 bin liraya ve toplam kredi miktarı da 538 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşların kullandırdığı nakdi krediler Şubat itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak 2 trilyon 291 milyar liraya çıktı.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler dışında) son bir yılda 1.8 milyon artarak 30.2 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Şubat ayında 107 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 23 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 176 milyar lirası bankalar, 49 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 34 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar Şubat 2018 itibarıyla 71 milyar lira olurken, alacakların 65.2 milyar lirasının bankalara; 2.9 milyar lirasının finansal kiralama şirketlerine, 1.6 milyar lirasının faktoring şirketlerine ve 1.0 milyar lirasının da finansman şirketlerine ait olduğu açıklandı.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler 2018 Şubat ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1 trilyon 754 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü yüzde 19 ile toptan ve perakende ticaret ve yüzde 13 ile inşaat sektörü takip etti.

Toptan ve perakende ticaret sektörü bir yıl içerisinde yüzde 30 ile en hızlı büyüyen sektör olurkeni sektörün sağlanan krediler ise son bir yıl içerisindeki payı yüzde 20 arttı.

Şubat 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör ise yüzde 4.3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü olurken, bu sektörü yüzde 3.4 ile imalat sektörü takip etti.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Şubat 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 538 milyar lira oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 37’sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 7.0’ını taşıt kredileri ve yüzde 39'unu diğer bireysel krediler oldu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.3 puan azalarak yüzde 3.3 düzeyine geriledi.

Şubat 2018 dönemi itibarıyla İstanbul’da 186 milyar lira, Ankara’da 52 milyar lira ve İzmir’de 35 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 38 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama, kredi kartı dahil, bireysel kredi toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve Mersin oldu. (Grafik - tablo)