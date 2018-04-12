Bir Yunan askeri jeti Ege Denizi’nde düştü

İstanbul, 12 Nisan () – Mirage 2000-5 tipi bir Yunan askeri uçağı Ege Denizi’nde Skyros adasının 4 mil kuzeydoğusunda düştü.
Protothema’da yer alan habere göre arama kurtarma çalışmaları yapılacak.
İstanbul, 12 Nisan () – Mirage 2000-5 tipi bir Yunan askeri uçağı Ege Denizi’nde Skyros adasının 4 mil kuzeydoğusunda düştü. Protothema’da yer alan habere göre arama kurtarma çalışmaları yapılacak.
12 Nisan 2018 Perşembe 13:46
İstanbul, 12 Nisan () – Mirage 2000-5 tipi bir Yunan askeri uçağı Ege Denizi’nde Skyros adasının 4 mil kuzeydoğusunda düştü.
Protothema’da yer alan habere göre arama kurtarma çalışmaları yapılacak.
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