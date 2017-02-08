Bir yılda 1.32 milyon kişi kredi/kart borcundan mahkemelik

İstanbul, 8 Şubat () - Türkiye'de 2016 yılında toplam 1 milyon 321 bin kişi bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı mahkemelik oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Aralık 2016 Raporu’na göre; bireysel kredi veya kredi kartı borcudan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, 2015 yılında 1 milyon 331 bin kişi olmuştu.

TBB Rİsk Merkezi verilerine göre, 2016’da, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0.3 artarak 727 bin kişiye çıkarken, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı yüzde 3.0 azalarak 975 bin kişiye geriledi.

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