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'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyası

TOBB ve Visa, pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek üzere “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” sloganı ile kampanya başlattı. Kampanya, tüketicileri ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet ediyor.  

EKONOMİ 26.03.2021, 11:03 Murat Aydın
'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyası

TOBB ve Visa, pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek üzere yeni bir kampanya başlattı. “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” sloganı ile hayat bulan kampanya, tüketicileri ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet ediyor.    

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, ekonominin belkemiği KOBİ’lerin %99’unu[1] oluşturan küçük işletmeleri pandemi sürecinde desteklemek üzere “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanyanın amacı, ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek. 

Pandemi ile değişen koşullar küçük işletmeleri etkiliyor

Tüm dünyada ve Türkiye’de küçük işletmeler, pandemiyle oluşan yeni koşullar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, aynı zamanda faaliyetlerini online ortama taşıma ve dijital ödeme kabul etme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Visa tarafından gerçekleştirilen Avrupa’da KOBİ’ler araştırması[2] , küçük işletmelerin yüzde 65'inin şirketlerinin geleceği konusunda endişelerini ortaya koyuyor. 

Küçük işletmelerin tüketicinin hayatında yeri büyük 

Visa’nın gerçekleştirdiği bir başka araştırmaya[3] göre ise tüketiciler, alışverişlerini kendi mahallelerindeki küçük işletmelerden yapma çağrısını farkındalık yaratması açısından olumlu karşılıyor ve destekliyorlar. Araştırmaya katılanlar, mahallelerindeki küçük işletme çalışanlarını arkadaş ya da aileden biri gibi görme eğiliminde olduklarını dile getirirken, bu işletmelerden alışveriş yapmanın kendilerini yaşadıkları bölgeye daha da bağladığını ifade ediyorlar.

“Yaptığımız alışverişle küçük işletmelere destek olalım”

KOBİ’lerin ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu vurgulayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kampanya ile ilgili olarak “Ekonomide COVID-19 pandemisinden en çok etkilenenler küçük işletmeler oldu. Pandeminin başlangıcından bu yana ya kapalı kaldılar, ya da tam kapasiteyle çalışamadılar. Bu durum masraflarını karşılayamamalarına, finansmana erişimde zorluk çekmelerine, tedarik zincirlerinde ise aksamalara yol açtı. Şimdi ise kontrollü normalleşme dönemiyle ekonomide bir canlanma görüyoruz. Bu canlanmanın en önemli kaynağı ise tüketici harcamaları. Bu harcamaları doğru kanalize etmemiz halinde ekonomik toparlanmayı çok daha hızlı sağlayacağımıza inanıyorum. Burada da küçük işletmeler büyük rol oynuyor. Küçük işletmeler, KOBİ’ler ülke ekonomimizin bel kemiği, istihdamın can damarları. Dolayısıyla bu canlanma esnasında da tüketiciler olarak küçük işletmelere destek olmamız, ekonominin daha hızlı toparlanmasını, küçük işletmelerin faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmelerini, tedarik ve değer zincirlerinin de tekrar sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak. İşte bu kapsamda TOBB ve Visa olarak “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasına başlıyoruz. Bu kampanya ile tüketicilerin yaptıkları alışverişle küçük işletmelere destek olabileceklerini vurgulamak, yapılacak bir alışverişin küçük işletmeler nezdinde çok önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin istiyoruz ve tüm herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

“Küçük işletmelerin sesi hiç eksilmesin”

“Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasını değerlendiren Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel; “Küçük işletmeler ekonomik hayatımızı olduğu kadar, toplumsal hayatımızı da zenginleştiriyor.  Visa olarak dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmelerine çok önem veriyoruz. Pandeminin başından itibaren İşimi Yönetebiliyorum projemizle küçük işletmelere, işlerini online ortama taşımalarına yardımcı olmayı ve elektronik ödemeleri kabul etmelerine destek vermeyi sürdürdük. Şimdi de, Visa’nın Avrupa’da 3 yıldır yürütmekte olduğu “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasını TOBB iş birliğiyle ülkemizde hayata geçirerek küçük işletmelerden alışveriş yapmanın ekonomimize ve toplumumuza faydaları konusunda farkındalık yaratmayı  hedefliyoruz.  Bu çağrımız ile ’küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin’ diyoruz” açıklamasını yaptı.   

Kampanya filminde işletmelerin gerçek sahip ve çalışanları rol aldı 

Visa “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir reklam filmine de imza attı. Profesyonel oyuncular yerine gerçek küçük işletme sahip ve çalışanlarının rol aldığı filmde, hepimizin yakından tanıdığı, manav, kuruyemişçi, terzi, çiçekçi, kahveci, lostracı, dönerci gibi çeşitli iş kollarının zihinlerimize kazınmış olan çalışma sesleri yankılanıyor. 

#rıfat hisarcıklıoğlu #visa #TOBB #alışveriş
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