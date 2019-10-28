Binbaşgil: Makroekonomik göstergelerde iyileşme gözlemliyoruz

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankacılık sektörünün "güçlü sermaye yeterliliği ve likiditesiyle" ekonominin gelişimi için kapasite yaratmayı sürdürdüğünü vurguladı ve "Makroekonomik göstergelerde iyileşme gözlemliyoruz" dedi.

Binbaşgil, Akbank’ın 2019 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, "Önümüzdeki dönem devam etmesini beklediğimiz enflasyondaki düşüş de iyileşme sürecine katkıda bulunacak ve iç talebe olumlu yansıyacaktır. Bankacılık sektörümüz bu dönemde kuvvetli yapısı, güçlü sermaye yeterliliği ve likiditesiyle ekonomimizin gelişimi için kapasite yaratmaya devam etti. Biz de Akbank olarak sağlam finansallarımızla sağlıklı sonuçlar elde etmeyi başardık. Türkiye’nin geleceğine olan inancımız ve güçlü sermayemizle ülkemize desteğimizi sürdüreceğiz" dedi ve ekledi:

"Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar lira seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 236 milyar liraya, aktiflerimiz ise 379 milyar liraya ulaştı. Yüzde 19.5 düzeyinde gerçekleşen çok güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 1 milyar 182 milyon lira vergi karşılığı ayırarak yılın ilk 9 aylık döneminde 4 milyar 28 milyon lira konsolide net kar elde etti."

Binbaşgil, Akbank’ın Ekim ayında başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili olarak, "700 milyon dolar hedefiyle çıktığımız sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143’ü kadar, 1 milyar doların üstünde talep geldi" dedi ve ekledi:

"Akbank, sendikasyon tutarını artırarak Türkiye piyasalarına 810 milyon dolar kaynak sağlamış oldu. Eylül 2018’deki sendikasyon kredimize kıyasla faiz maliyetlerini düşürerek yeniledik ve sendikasyon kredisi fiyatlamalarını belirleyerek bir kez daha piyasaya öncülük ettik. Faiz oranını düşürmemize rağmen yabancı bankalardan yoğun ilgi geldiğini gördük. Talep, fiyatlama ve katılımcı sayısındaki bu olumlu gelişmeler, uluslararası piyasaların Akbank’a ve Türkiye bankacılık sektörünün istikrarına olan inancının bir göstergesi."

Akbank’ın nitelikli kadrosu ve sektöre sunduğu yeniliklerle değer yaratmayı sürdüreceğini belirten Binbaşgil, "Yeni Nesil Akbank olarak adlandırdığımız kapsamlı dönüşüm programımız ile teknolojik altyapımıza ve Akbanklılara önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyor, geleceğin bankacılık anlayışına uygun şekilde bugünden geleceğe hazırlanıyoruz. Yenilenen Akbank Mobil ile müşterilerimize yepyeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de önemli ve yenilikçi projelerimizle müşterilerimizin finansal hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz" dedi. (Fotoğraflı)