Binance/Zhao: Trump’ın kripto para birimlerini konuşması olumsuz değil

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () - Malta merkezli kripto para birimleri piyasası Binance CEO’su Changpeng Zhao, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para birimleri hakkındaki yorumlarının “olumsuz” olmadığını öne sürdü.

CNBC’de yer alan habere göre Trump, geçen hafta resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda kripto para birimlerinin “büyük bir hayranı olmadığını” belirtmiş ve Facebook’un kirpto para birimi Libra’ya da değinerek, Facebook’un finans hizmeti vermek istiyorsa, “ABD’li diğer bankalarla aynı” yaptırım ve kurallara uyması gerektiğini vurgulamıştı.

“(Kripto para birimleri hakkında) Trump şu ana kadar henüz olumlu veya olumsuz bir yorum yapmadı. Hatta kripto para birimleri hakkında Twitter’dan paylaşım yapmış olması, ABD Başkanı’nın kripto para birimleri hakkında konuşuyor olması iyi bir şey,” diyen Zhao, kendisinin de “en kötü senaryo” olarak yorumladığı ABD’nin kripto para birimlerini yasaklaması durumunda bunun endüstriyi dağıtmayacağını söyledi. Zhao, şunları söyledi:

“Kripto para birimleri herhangi bir ülkeye rağmen hayatta kalacak. Bitcoin’i yasaklamak isteyen bütün ülkeler, vatandaşlarının kripto para birimlerine daha fazla yönelmesine sebep oluyor.”