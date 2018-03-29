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Bina inşaatı maliyeti aylık yüzde 5.20, yıllık yüzde 16.15 arttı

İstanbul. 29 Mart () - Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.15 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.99...

Bina inşaatı maliyeti aylık yüzde 5.20, yıllık yüzde 16.15 arttı

İstanbul. 29 Mart () - Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.15 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.99 ve işçilik endeksi  yüzde 12.34 arttı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17.27 ve işçilik endeksi  yüzde 13.93 arttı.
 

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