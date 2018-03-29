Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti aylık yüzde 3.99, yıllık yüzde 16.49 arttı

İstanbul. 29 Mart () - Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.49 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.74 ve işçilik endeksi yüzde 9.79 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17.35 ve işçilik endeksi yüzde 14.50 arttı.